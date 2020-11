In den vergangenen Tagen kam es in Vorarlberg zu mehreren Geldwechselbetrügen, wie die Landespolizeidirektion mitteilt. Der Täter wählt dabei oft Gelegenheiten, wo bereits mehrere Personen vor der Kasse anstehen und warten, wodurch die Kassierin zeitlich unter Druck steht. So fällt den Opfern der Betrug eher nicht auf. Die Masche des Täters läuft so: Er fragt an der Kasse, ob er eine grössere Zahl von 5-Euro-Banknoten in grössere Scheine wechseln könne. «Das Geld wird von den Angestellten an der Kasse gezählt und der Wechsel vorbereitet. Der Täter nimmt anschliessend den Stapel der 5-Euro-Banknoten wieder an sich und möchte ebenfalls noch einmal durchzählen», beschreibt die Polizei den Vorgang. Im Zuge dessen nimmt der Täter dann geschickt und für die Angestellten kaum einsehbar, einige Scheine aus dem Stapel und legt den Rest wieder hin. So werden die Kassierer betrogen, da sie nicht den ursprünglich angenommenen Betrag erhalten.