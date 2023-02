Kanton Thurgau: Falschgeld im Umlauf

In der Ostschweiz ist aktuell Falschgeld im Umlauf, welches eigentlich für die Verwendung in Filmen gedacht ist. Laut der Kantonspolizei Thurgau sind die Blüten am schnellsten anhand des Aufdrucks «Prop-Copy» zu erkennen, was auf Deutsch Requisiten-Kopie bedeutet. Die spezifische Note von oben ist bei einem Bankautomaten eingegangen und wurde anschliessend durch die Kantonspolizei aus dem Umlauf genommen.