Whatsapp-Kettenbrief

Polizei warnt vor gefährlicher «Goofy-Challenge»

Ein Kettenbrief auf Whatsapp jagt Kindern und Jugendlichen Angst ein und zwingt sie, teilweise gefährliche Aufgaben auszuführen. Dies dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden, sagt ein Kriminologe.

Auf Whatsapp verbreitet sich momentan ein gefährlicher Kettenbrief, der auch die «Goofy-Challenge» genannt wird. Diese beginnt damit, dass ein unbekannter Kontakt namens «Jonathan Galindo» einen Whatsapp-Nutzer unaufgefordert anschreibt. Galindos Profilbild zeigt nur eine bizarre Goofy-ähnliche Fratze. In der Nachricht wird gefragt, ob der Empfänger bereit dazu sei, ein Spiel zu spielen.

Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger war einer der Ersten, der im deutschsprachigen Raum vor diesem Kontakt gewarnt hat. In einem Beitrag auf Linkedin schreibt er: «Sobald die Kontaktanfrage angenommen wurde, gibt es einen Link zu einer Datei mit Aufgaben.» Diese bestünden aus immer schwieriger werdenden Aufforderungen, wobei die letzten Aufgaben auch lebensgefährlich seien. «Auch wenn zu Beginn viele solcher Kettenbriefe als Hoax angesehen wurden, muss man doch sagen, dass sie gerade bei Kindern leider eine echte Rolle spielen», so Rüdiger. Dies wisse er aus erster Hand. Denn die Tochter eines Freundes sei eines Abends in Tränen aufgelöst gewesen, weil sie aus Angst einen ähnlichen Kettenbrief weitergeleitet habe.