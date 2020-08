Kanton Aargau

Polizei warnt vor Kriminaltouristen aus Osteuropa

Kriminelle haben die Aargauer Kantonspolizei am Wochenende auf Trab gehalten. Die Betrüger würden mit dreister Vorgehensweise versuchen, Opfer abzulenken und an Wertsachen zu gelangen.

Mutmassliche Kriminaltouristen aus Osteuropa haben am Wochenende im Kanton Aargau an mehreren Orten versucht, Wertsachen und Gegenstände zu stehlen. Die Kantonspolizei nahm nach eigenen Angaben zwei rumänische Staatsangehörige fest.

Die Diebe und Betrüger würden mit dreister Vorgehensweise versuchen, Opfer abzulenken und an Wertsachen zu gelangen, teilte die Kantonspolizei am Montag mit. Sie mahnt zur Vorsicht.

Autopanne vorgetäuscht

Sie haben in Frick am Freitagabend in einem Auto mit bulgarischen Kennzeichen gesessen. Sie hatten gemäss Polizeiangaben eine Panne vorgetäuscht, um so andere Fahrzeuge zum Anhalten zu bewegen.