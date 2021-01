Personen werden gebeten, Fernzugriff auf den Computer zu erlauben, damit Betrüger so an ihr Geld kommen …

Die Kantonspolizei St. Gallen warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die in letzter Zeit aufgefallen ist.

«Die Telefonbetrüger lassen sich stets neue dreiste Vorgehensweisen einfallen. Während sie in der vergangenen Zeit versuchten, sich als Enkel in einer Notlage oder als falscher Polizist auszugeben, ist im Moment eine neue Betrugsmasche auffällig», beginnt eine Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Die Täterschaft versuche nicht nur mittels Lügengeschichten das Vertrauen von älteren Person zu erlangen, sondern rufe nun auch jüngere Generationen an. Die Betrüger geben sich dabei als Polizisten oder Bankbeamte aus und versuchen, ihre Opfer dazu zu bringen, ihnen den Fernzugriff auf deren Computer zu ermöglichen. Dies gelinge entweder mit dem Erfragen von Benutzernamen und Passwörtern oder durch die Installation von Software. Dadurch gelangen die Betrüger auf die Konten der Opfer und überweisen direkt hohe Geldbeträge ins Ausland.