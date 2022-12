Blaualgen: Polizei warnt vor rötlich verfärbtem Zugersee

So sieht der Zugersee am Sonntag aus.

Wegen der hohen Temperaturen und tiefen Wasserstände im Sommer 2022 gab es in verschiedenen Schweizer Gewässern ein vermehrtes Aufkommen von Blaualgen. Am Neuenburgersee ist im Juni ein Hund an einer Blaualgen-Vergiftung gestorben. Im Mai sind zwei Hunde nach einem Spaziergang am Greifensee verstorben.