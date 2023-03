«Anschlagsgefahr gegen Kirchen» in Wien: Polizei im Grosseinsatz

Mehrere Objekte stehen derzeit unter besonderer Überwachung durch die Polizei, so etwa der Stephansdom wie hier im Bild.

In Wien läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei wegen Anschlagsgefahr.

Einzelne Objekte in der österreichischen Hauptstadt werden derzeit von Beamten überwacht.

In Wien läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei.

Mit einer ungewöhnlichen Mitteilung meldet sich die Wiener Polizei am Mittwoch auf Twitter. «Aktuell werden Sie im Stadtgebiet vermehrt Polizeikräfte teilweise mit Sonderausrüstung wahrnehmen», heisst es. Grund dafür sei eine «nicht näher konkretisierte Anschlagsgefahr gegenüber Kirchen».

Islamistische Gruppierung droht mit Anschlag

In den Minuten und Stunden zuvor meldeten mehrere Twitter-Nutzer Grossaufgebote der Polizei und fragten besorgt nach. «Ich habe am Ring gerade ca. 15 Polizeibusse mit Blaulicht und Sirene vorbeirasen sehen. Überall hör ich Sirenen. Was ist da bitte los», wunderte sich ein User.