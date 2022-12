Italien : «Polizei-Weihnachtsmann» liefert Spenderorgane im Lamborghini aus

Die Nieren wurden von Padua zu zwei Krankenhäusern in Modena und Rom gebracht.

In den sozialen Medien gehen Bilder und Videos herum, wie die Behörden mit einem Lamborghini zwei Spendernieren ausliefern.

Mit einem Lamborghini haben italienische Polizisten zwei Spendernieren ausgeliefert: «Unterwegs auf der Autobahn, um das schönste Weihnachtsgeschenk zu bringen: das Leben», schrieb die italienische Bundespolizei am Dienstag auf Twitter. «Dank des besonderen Polizei-Weihnachtsmanns haben zwei Personen eine Spenderniere erhalten.» Dazu veröffentlichte die Behörde Fotos davon, wie ein Polizist und eine Medizinerin einen Kühlkoffer mit den beiden Organen in den Kofferraum des Rennwagens laden.

Die Nieren wurden von Padua zu zwei Krankenhäusern in Modena und Rom gebracht. Die italienische Verkehrspolizei verfügt über zwei Lamborghini Huracán mit mehr als 600 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 325 Stundenkilometern. Die Rennwagen werden üblicherweise bei der Verfolgung von Rasern eingesetzt.

Am Dienstagmorgen hat die Bundespolizei eine weitere Weihnachtsaktion auf ihrem Twitter-Kanal präsentiert. Ein Polizist, verkleidet als Weihnachtsmann, besuchte Primarschülerinnen und -schüler in der italienischen Stadt Civitaveccia und brachte ihnen Geschenke mit. Die Kinder gaben dem Polizisten im Gegenzug Geschenke mit, die Kindern in ärmeren Verhältnissen gespendet werden sollen.