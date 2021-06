Gedenkfeier für Opfer : Polizei wertet Handy des Würzburger Angreifers aus

Warum der 24-Jährige in Würzburg Menschen mit einem Messer angriff, die er offensichtlich nicht kannte, ist immer noch unklar.

Bei einer Messerattacke in Würzburg sind am 25. Juni 2021 drei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Mindestens zwei Opfer schwebten nach der Tat in Lebensgefahr.

Mitten in der Innenstadt von Würzburg griff ein Mann mit einem Messer mehrere Menschen an.

Der Kiliansdom liegt nicht weit vom Ort des Geschehens am Barbarossaplatz mitten in der Würzburger Innenstadt. Bei dem Angriff am Freitagnachmittag hatte ein Somalier drei Frauen in einem Kaufhaus getötet – Jahrgang 1939, 1972 und 1996. Auf der Strasse und in einer nahen Bank verletzte er danach laut Polizei sechs Menschen schwer und einen leicht. Zwischenzeitlich machten die Ermittler verschiedene Angaben zur Anzahl der Verletzten und deren Identität.