Grossbritannien : Polizei will Bericht zu Boris Johnsons Lockdown-Partys stark zensiert publizieren

Das könnte eine gute Nachricht sein für den britischen Premier: Der erwartete Bericht zu Lockdown-Partys soll nur zensiert erscheinen. Damit sollen Befangenheiten bei den Ermittlungen verhindert werden.

Der Regierungschef und seine Frau Carrie Johnson hätten zum Beispiel am 20. Mai 2020 mit 30 bis 40 Mitarbeitern an einer Zusammenkunft im Garten seines Amtssitzes teilgenommen.

Scotland Yard möchte, dass der Untersuchungsbericht über die Lockdown-Partys rund um den Premier Boris Johnson nicht mit allen Einzelheiten an die Öffentlichkeit kommt – aus ermittlungstaktischen Gründen.

Berichte über feuchtfröhliche Zusammenkünfte lösten in der Öffentlichkeit Empörung aus.

Die Londoner Polizei will, dass der mit Spannung erwartete Bericht über Lockdown-Partys im britischen Regierungssitz nur stark zensiert veröffentlicht wird.

Ganz Grossbritannien erwartet mit Spannung den Bericht der Beamtin Sue Gray, die die Lockdown-Partys rund um den Premier Boris Johnson untersucht. Nun könnte sich die Veröffentlichung noch hinziehen. Denn die Londoner Polizei teilte am Freitag mit, sie habe Gray gebeten, in ihrem Bericht möglichst wenig Bezug zu nehmen auf Ereignisse, die noch von Ermittlern untersucht würden. So solle eine Beeinträchtigung der Ermittlungen vermieden werden. Mit der Veröffentlichung des Berichts war eigentlich noch für diese Woche gerechnet worden.