Polizei will Pädophilen mit fiktiven Kinderpornos Falle stellen

Mit künstlich generierten Kinderpornos überführen Ermittler in Deutschland neuerdings Pädophile. In der Schweiz ist dies noch verboten. Doch die Polizeikommandanten wollen das ändern.

Laut Thomas Goger, Oberstaatsanwalt und führender Kopf bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern, wird Kinderpornografie überwiegend im Darknet getauscht. Um in die Foren zu kommen, muss man selbst Missbrauchsdarstellungen hochladen.

Mithilfe künstlich generierter Bilder und Videos wollen sich Ermittler im Darknet Eintritt in einschlägige Foren verschaffen.