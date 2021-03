In einer aktuellen Medienmitteilung der Kapo Graubünden heisst es: «Allein die im 2020 zur Anzeige gebrachten Fälle im Kanton Graubünden führten zu einem finanziellen Schaden von rund dreieinhalb Millionen Schweizer Franken.»

Die Kantonspolizei Graubünden geht wegen des Anstiegs von finanziell Geschädigten durch Kriminalität im Internet ein Pilotprojekt an.

Cybercrime wird in der Schweiz zunehmend zu einer grösseren Herausforderung.

Solche Fälle sind kein Einzelfall. In der Vergangenheit warnte die Polizei mehrmals vor betrügerischen Online-Geldanlagen als eine besonders häufige Form der Masche Online-Betrug. In einer aktuellen Medienmitteilung der Kapo Graubünden heisst es: «Allein die im 2020 zur Anzeige gebrachten Fälle im Kanton Graubünden führten zu einem finanziellen Schaden von rund dreieinhalb Millionen Schweizer Franken.» Deshalb geht die Bündner Kantonspolizei ein Pilotprojekt an.