Messerstecherei beim Bahnhof

Polizei will Tathergang mit Zeugen-Videos rekonstruieren

Nach einer Messerattacke am Bahnhof Luzern suchte die Polizei Zeugen, die vom Tathergang Fotos oder Videos gemacht haben. Bei der Auseinandersetzung am Montag wurde ein 29-jähriger Tunesier lebensbedrohlich verletzt. Nach Ermittlungen konnte die Polizei am Dienstagabend einen somalischen Tatverdächtigen festnehmen.