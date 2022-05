Estavayer-le-Lac FR : Polizei wird zu Schlägerei gerufen – und stellt illegale Party mit bis zu 500 Leuten fest

1 / 2 In der Mehrzweckhalle von La Prillaz in Estavayer-le-Lac fand ein unbewilligter Anlass statt. Google Maps Die Freiburger Kantonspolizei wies die 250 bis 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer weg. 20min/Matthias Spicher

Zwischen 250 und 500 Personen nahmen am Samstagabend an einem unbewilligten Anlass in Estavayer-le-Lac teil. Der Organisator wird angezeigt.

Wegen einer Schlägerei zwischen zwei Personen wurde die Freiburger Kantonspolizei am Samstagabend zu einer Mehrzweckhalle in Estavayer-le-Lac gerufen. Vor Ort stellte sie fest, dass an einem Konzert zwischen 250 und 500 Personen teilnahmen. Neben dem kostenpflichtigen Eintritt seien auch Getränke sowie Speisen zum Verkauf angeboten worden, heisst es in der Mitteilung der Kapo. Vor Ort wurden den Beamten schliesslich mehrere Schlägereien gemeldet, darunter auch diejenige, die der Grund für die Polizeipräsenz war. Verletzt wurde niemand.

Der Oberamtmann des Broyebezirks ordnete die Beendigung des Anlasses an. Mehrere Polizeipatrouillen wiesen die anwesenden Personen, die aus der ganzen Schweiz und dem Ausland stammten, weg. Wie die Polizei auf Nachfrage von 20 Minuten sagte, war der Anlass von der afghanischen Gemeinschaft organisiert worden. Um 00.45 Uhr hatten alle Personen das Gelände friedlich verlassen.

Der Organisator, der im Kanton Waadt wohnhaft ist, wurde auf den Polizeiposten gebracht. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

