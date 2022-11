Berner Reitschule: Polizei wollte in Reithalle, Staatsanwalt pfiff sie zurück – das sind die Gründe

Am 23. Oktober 2021 umstellte die Polizei die Reitschule mit einem Grossaufgebot, um eine Razzia durchzuführen. Eine Dreiviertelstunde zuvor hatten Vermummte aus der Reitschule ein Fahrzeug mit Steinen beworfen, in dem sich Teilnehmende einer bewilligten Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen befanden. Auch eine Polizeipatrouille, die zufällig anwesend war, wurde angegriffen. Danach flüchteten die Täterinnen und Täter zurück in die Reitschule.

«Nicht angemessen und verhältnismässig»

Experte stützt Argumentation

Jonas Weber, Strafrechtsprofessor an der Universität, erachtet das Untersuchungsergebnis als «fundiert und plausibel». Er vergleicht die Situation mit Fussballveranstaltungen: «Kommt es in Fankurven zu Sachbeschädigung oder zum Zünden von Pyros, so schreiten die Einsatzkräfte auch dort aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht ein.» Dass eine Razzia für die Polizei am 23. Oktober hätte positiv ausgehen können, glaubt Weber nicht: «Bei derart vagen Erfolgsaussichten kann eine Hausdurchsuchung schnell einmal in einem Fiasko enden.»