Sitten und Conthey - Polizei zeigt 20 Autoposer an und zieht Auto und Töff aus dem Verkehr

Eine der Kontrollen fand in Conthey VS statt.

«Einige Fahrzeuglenker nehmen technische Änderungen an ihren Fahrzeugen vor. Sie verhalten sich oft rücksichtslos und gefährden damit die Verkehrssicherheit und stören die Nachtruhe der Bevölkerung», schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung. Aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung hat die Kapo am Freitag in Sitten und Conthey gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt.