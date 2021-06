Oberbüren - Polizei zeigt drei Gaffer an

Drei Personen wurden am Steuer beim Filmen erwischt. Sie werden nun angezeigt.

Auf der Autobahn A1 in Oberbüren gab es am Samstag eine mehrstündige Übung der Feuerwehr.

Drei Personen wurden beim Filmen am Steuer erwischt.

Beim Bürerstich übte die Feuerwehr am Samstag den Ernstfall.

Die Sicherheitsverbunde der Regionen Gossau und Wil sowie die Feuerwehren der Regionen Uzwil und Münchwilen führten am Samstag eine Übung auf der Autobahn durch. Dazu richteten sie auf der Höhe des Bürerstichs in Oberbüren eine fingierte Unfallstelle ein, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Andere Erfahrungen mit Gaffern

Auch im Kanton Thurgau übte die Feuerwehr kürzlich den Ernstfall. In Frauenfeld gab es einen grösseren Strassenrettungskurs. Leser glaubten damals an einen Unfall. Bilder wurden an die Medien verschickt. Ursin Camenisch, Kommandant der Feuerwehr Frauenfeld, war darüber nicht überrascht. Er sagt: «Wir haben während der Übung nichts von Schaulustigen gemerkt. Aber die Sensationslust bei Feuerwehreinsätzen ist gross. Ein Feuerwehrfahrzeug sorgt immer für Wirbel.»