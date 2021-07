Verstoss gegen Covid-Verordnung - Polizei zeigt FCL wegen Cupsieger-Feier an

Rund 10’000 Personen haben am 24. Mai 2021 in der Stadt Luzern an der Feier anlässlich des Cupsieges des FC Luzern teilgenommen. Wie die Luzerner Polizei zwei Tage später mitteilte, wurden danach Ermittlungen aufgenommen, weil die Feier mitten während der Corona-Pandemie stattgefunden hatte. Im Mai waren solche Veranstaltungen mit so vielen Beteiligten dementsprechend verboten. Darum klärte die Polizei ab, ob es an der Feier zu möglichen Straftatbeständen gekommen war.