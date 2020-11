In den Abendstunden kontrollierte die Stadtpolizei St. Gallen am Wochenende verstärkt die Einhaltung der Corona-Regelungen. Trotz Aufforderung sich an die Maskenpflicht zu halten, mussten Anzeigen verteilt werden.

St. Gallen : Polizei zeigt Maskensünder in Innenstadt an

Darum gehts Die Stadtpolizei St. Gallen hat zwölf Maskensünder zur Anzeige gebracht.

Trotz einer Verwarnung hielten sich die Angezeigten nicht an die Vorschriften.

Die Polizei führte am Freitag- und Samstagabend gezielt Kontrollen durch.

Die Kontrollen werden fortgeführt.

Die Stadtpolizei St. Gallen stellte in den vergangenen Wochen gerade an den Wochenenden in den Abendstunden grössere Gruppierungen in der Innenstadt fest, die sich nicht an die Maskenpflicht hielten. Patrouillen suchten jeweils den Dialog und machten auf die Pflicht aufmerksam, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei St. Gallen. Trotz stetiger Sensibilisierung habe es immer wieder Gruppierungen gegeben, die die Vorschrift missachteten.

Aufgrund der Erfahrungen verstärkte die Stadtpolizei am Freitag- und Samstagabend den Einsatz gegen die Missachtung der Corona-Regelungen. Im Zeitraum von 20 bis 24 Uhr hielten sich in der Innenstadt an beiden Abenden jeweils zwischen 60 bis 100 meist Jugendliche oder junge Erwachsene in grösseren Gruppen auf.

Maskenpflicht In der gesamten Schweiz gilt an gewissen Örtlichkeiten eine Maskenpflicht: In öffentlich zugänglichen Innenräumen (z.B. Geschäften, Einkaufszentren, Banken, Poststellen, Museen etc.)

In jenen Teilen der öffentlichen Verwaltung, die dem Publikum zugänglich sind.

In den Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben , wie zum Beispiel Läden, Veranstaltungsorte, Restaurants und Bars oder Wochen- und Weihnachtsmärkte.

In belebten Fussgängerbereichen und überall dort, wo der erforderliche Abstand im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden kann.

Am Arbeitsplatz, es sei denn der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen kann eingehalten werden (z.B. Einzelbüros)

In Schulen ab der Sekundarstufe II Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zu 12 Jahren, Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können und Gäste in Restaurants und Bars, wenn sie am Tisch sitzen.

Zwölf Anzeigen

Mit Dialogteams wurden Personen, die sich dabei nicht an die Maskenpflicht hielten, angesprochen und aufgefordert, die Regelung einzuhalten. Im Verlaufe der Abendstunden musste festgestellt werden, dass sich bereits Verwarnte wiederholt nicht an die Maskenpflicht hielten. Dieses Verhalten zeigte sich bereits an den vergangenen Wochenenden. Daher sah sich die Stadtpolizei gezwungen, in zwölf Fällen Anzeige wegen Missachtung der Maskenpflicht zu erstatten.

Die Stadtpolizei St. Gallen will auch in Zukunft Kontrollen in Bezug auf die Corona-Vorschriften durchführen und bittet die Bevölkerung erneut, sich an die Regeln zu halten.

