16 Festnahmen

Polizei zerschlägt Kindesmissbrauchs-Ring

Australische Polizisten haben in fünf Staaten 16 Personen festgenommen. Diese sollen 738 Straftaten in Zusammenhang mit Kindesmissbrauch verübt haben.

Zwei Jahre lang hatten Polizisten in Australien zusammen mit US-Ermittlern am Fall gearbeitet: Nun hat die Polizei bei 18 Hausdurchsuchungen in fünf Staaten Australiens 16 Personen festgenommen. Ihnen werden in 738 Fällen Straftaten vorgeworfen. Zudem konnten vier Kinder aus den Fängen des Ringes befreit werden.