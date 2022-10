A la «Tinder-Schwindler»: Polizei zerschlägt Liebesschwindler-Bande auf Mallorca

À la «Tinder-Schwindler» : Polizei zerschlägt Liebesschwindler-Bande auf Mallorca

Die spanische Polizei hat auf Mallorca eine Bande von Liebesschwindlern zerschlagen, die via Internet zahlreiche Opfer in mehreren Ländern Europas um insgesamt weit mehr als eine Million Euro betrogen haben soll. Es seien 16 Menschen festgenommen worden, davon 15 allein auf der Mittelmeerinsel, teilte die spanische Polizei am Donnerstag mit. Unter den Festgenommenen sei auch der mutmassliche Bandenchef, ein 27 Jahre alter Mann aus Nigeria. Mindestens 20 Opfer seien ermittelt worden – die meisten seien alleinstehende Frauen. Medien zitierten einen Sprecher der Polizei, der von «einer der grössten Operationen im Kampf gegen die Internetkriminalität in der Europäischen Union» sprach.