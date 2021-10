Olma-Bilanz 2021 – Polizei zieht trotz 13 Schlägereien positive Bilanz

Am Sonntag geht die Olma nach elf feierlichen Tagen zu Ende. Erstmals fand die Messe in diesem Jahr mit coronabedingten Auflagen statt. Aufgrund der Pandemie pilgerten in diesem Jahr auch weniger Besucherinnen und Besucher auf das Olma-Gelände. Insgesamt 220’000 Menschen fanden den Weg nach St. Gallen. 2019 waren es noch 360’000 an der Zahl. Dies wirkte sich auch auf die Polizeieinsätze aus: Die Stadtpolizei musste weniger häufig intervenieren, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es kam zu keinen grösseren Zwischenfällen, weshalb die Stadtpolizei St. Gallen eine positive Bilanz zieht.