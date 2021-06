Flughafen Vaclav-Havel Prag : Polizei zwingt 140 Passagiere vor Einreise zu zweitem Corona-Test

Die tschechische Polizei hatte die Mitglieder eines gesamten Flugs im Verdacht, mit gefälschten Corona-Tests nach Hause zurückkehren zu wollen.

Die Touristinnen und Touristen waren aus dem Urlaub in Tunesien heimgekehrt.

140 Touristinnen und Touristen aus Tschechien wurden am Ankunftsflughafen in Prag aufgehalten, weil der Verdacht bestand, sie seien mit gefälschten Corona-Tests eingereist.

Die tschechische Fremdenpolizei hat am Prager Vaclav-Havel-Flughafen 140 Reisende stundenlang aufgehalten, weil sie ihre Corona-Tests nicht anerkannte. Nach Medienberichten war bei den Touristinnen und Touristen am Samstag der Verdacht entstanden, ihre Testzertifikate könnten gefälscht sein. Deshalb mussten sie sich alle nochmals testen lassen, bevor ihnen die Einreise nach Tschechien erlaubt wurde.

Auf dem Heimweg von Tunesien

Betroffen waren fast ausschliesslich tschechische Touristinnen und Touristen, die in zwei Flugzeugen von einem Tunesien-Urlaub heimkehrten, meist Familien mit Kindern. Nach Angaben der Reiseveranstalter seien sie noch in Tunesien von einem tschechischen Arzt nach tschechischen Standards getestet worden, bevor sie ihren Rückflug in die Heimat antraten.