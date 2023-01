Amoklauf in Kalifornien : Polizeiaktion in Torrance – wird nun der Killer von Monterey Park gefasst?

In Torrance im US-Bundesstaat Kalifornien hat die Polizei einen weissen Lieferwagen umstellt, in dem sich der Amokläufer von Monterey Park befinden könnte. Dort hatte ein noch unbekannter Mann am Samstag zehn Menschen erschossen.

1 / 4 Der weisse Van ist von zwei gepanzerten SWAT-Einsatzwagen eingeklemmt. Twitter/ ABC 7 Die Polizei hat den Fahrer aufgefordert, die Seitenscheibe zu öffnen und die Waffe herauszuwerfen. Twitter Die Situation ist angespannt. Twitter

Nach einer fieberhaften Suche nach dem Unbekannten, der am Samstag in einem Tanzstudio in Monterey Park in Kalifornien zehn Menschen erschoss, hat die Polizei eine heisse Spur: Spezialkräfte haben in Torrance einen weissen Van umstellt, in dem sie einen Tatverdächtigen vermuten. Sie fordern den Fahrer derzeit auf, auszusteigen.

In der Windschutzscheibe soll ein Einschussloch sichtbar sein. Möglicherweise ist der Mann am Steuer bereits tot. Die Strassen in der Umgebung sind abgesperrt, Geschäfte wurden evakuiert.

Kurz zuvor hatten die Justizbehörden Fahndungsbilder des mutmasslichen Schützen von Monterey publiziert. Im Visier haben die Behörden einen asiatisch aussehenden, etwa 175 cm grossen Mann. Wie CNN und andere Medien berichten, hatten Passanten kurz nach der Bluttat von Monterey Park einem Mann in einem anderen Tanzstudio im nahen Alhambra ein Gewehr entwunden. Ob ein Zusammenhang mit dem Amoklauf besteht, wird untersucht.

Update folgt…