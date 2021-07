«Fühlt sich ausgeliefert» - Polizeiangehörige lassen sich in Kurs fertigmachen

20min/Steve Last

Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die mit braunen Augen wurden bevorzugt behandelt, die mit blauen Augen diskriminiert.

Angehörige der Kantonspolizei Basel-Stadt haben an einer ungewöhnlichen Übung teilgenommen.

«Wir wussten, was mit uns passiert. Ich habe mich zuvor informiert und war konsterniert», sagt Ruedi Maier, langjähriger Basler Polizist. Nachdem er und 23 seiner Kolleginnen und Kollegen den «Blue-Eyed»-Workshop («Blauäuggig»-Kurs) absolviert hatten, sprach er mit der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA). Im Podcast «Hans wie Heiri» erzählt der erfahrene Polizist, wie die Übung war.

Die Kurse werden von Jürgen Schlicher angeboten. Er teilt die Teilnehmenden in zwei Gruppen auf: die mit blauen und die mit braunen Augen. Während die Blauäugigen fertiggemacht werden, erhalten die Braunäugigen bevorzugte Behandlung. Sie schauen zu oder bestärken gar den Übungsleiter. Schlicher spielt die Gruppen gegeneinander aus, um zu zeigen, wie sich Diskriminierung anfühlt – und wie schnell man Teil davon wird.

«Es wirkt bis heute nach»

Der Kurs is nicht spurlos an Maier vorbeigegangen. Er landete in der Gruppe der Blauäugigen und sah sich während der Übung der Diskriminierung ausgesetzt. «Man bekommt Aufgaben gestellt, die man nicht lösen kann und wird bestraft», sagt er im Podcast. Dann reagiere man emotional und fühle sich «ausgeliefert und unwohl».