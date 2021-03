Dabei mussten sie sich in den 6 Grad kalten Zugersee begeben, dort eine Runde schwimmen und in die Tiefe tauchen.

Die Zuger Polizei postete am Freitag ein Bild vom Zugersee auf Facebook. Vor beeindruckender Kulisse: Die Lichter der Zuger Altstadt by night. Doch das Bild soll nicht den Zugersee in seiner Schönheit zeigen, sondern wer genauer hinschaut, entdeckt auf dem Bild einen Polizisten in Uniform, der im See neben einem Boot schwimmt. Es handelt sich laut Facebook-Post der Zuger Polizei um die sogenannte «Kaltwassererfahrung», der sich Polizeianwärterinnen und -anwärter der Zuger Polizei unterziehen müssen. Bevor die Anwärterinnen und Anwärter der Zuger Polizei am Montag mit ihrem Praxisjahr starten, mussten sie eine Runde im Zugersee mit ihrer Uniform schwimmen gehen.