Neapel: «Panik in der Stadt» – schwere Krawalle  vor Champions-League-Spiel

Vor dem Champions-League-Spiel des SSC Napoli gegen Eintracht Frankfurt kommt es in der Innenstadt in Neapel zu schweren Ausschreitungen. Wie auf Videos zu sehen ist, wurden am Mittwochnachmittag Polizisten von vermummten Ultras und Hooligans mit Tischen und Stühlen beworfen. Mindestens ein Polizeiauto steht in Flammen.