82-Jähriger baut Unfall: Polizeiauto dient auf A13 als Rammschutz – und wird voll gerammt

Ein 82-jähriger Lenker rammte am Donnerstag auf der Autobahn A13 ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei St. Gallen.

Ein 82-jähriger Lenker krachte anschliessend in den Streifenwagen und verursachte einen Totalschaden.

Ein Lastwagen erlitt am Donnerstag auf der A13 bei Sevelen einen Reifenplatzer.

Ein Unfall auf der Autobahn A13 ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Auf Höhe Autobahneinfahrt Sevelen SG befand sich ein Lastwagen mit einem Reifenplatzer. Der rechte Fahrstreifen wurde deshalb gesperrt und der Verkehr auf dem Überholstreifen geführt.

Ein 82-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn A13, von Buchs SG herkommend in Richtung Sargans SG. Auf Höhe der Autobahneinfahrt Sevelen krachte sein Auto laut einer Meldung der Kantonspolizei St. Gallen in die linke Seite des abgestellten Patrouillenwagens.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Durch den Aufprall wurde das Auto des 82-Jährigen nach links abgewiesen, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. An der Strassenanlage entstand Sachschaden von über 3000 Franken.