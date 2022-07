Sâles FR : Polizeiauto fährt in Zaun und verletzt 8-jähriges Kind am Kopf

Weil sich Kinder auf seinem Privatgrundstück befanden, wandte sich ein Anwohner aus Sâles im Greyerzbezirk an die Polizei. Bei der Ankunft der Patrouille kam es zu einem Unfall: Der Streifenwagen rutschte beim Bremsen auf dem Kies und prallte gegen einen Maschendrahtzaun, wie die Kapo Freiburg mitteilt. Durch den Aufprall stürzte ein achtjähriges Kind vom Zaun und verletzte sich leicht am Kopf. Es wurde von den Rettungssanitätern versorgt und in ein Spital in der Region gebracht.