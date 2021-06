Leimbach AG - Polizeiauto prallt in Hausmauer

Am Donnerstag prallte ein Patrouillenwagen der Aargauer Polizei in eine Hausmauer.

Ein Patrouillenwagen fuhr am Donnerstagmittag mit eingeschaltetem Blaulicht und Horn auf der Hauptstrasse von Zetzwil in Richtung Reinach AG. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, kam es in Leimbach AG anlässlich eines Überholmanövers zu einer Streifkollision. Aufgrund eines umgehend eingeleiteten Brems- und Ausweichmanövers prallte das Polizeiauto anschliessend in eine Hausmauer.