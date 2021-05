Frankreich - Polizeibekannter Mann verbrennt Lebensgefährtin bei lebendigem Leib

Ein Mann hat in Mérignac in der Nähe von Bordeaux seine Lebensgefährtin niedergeschossen und angezündet.

Der Tod der Frau löste in der Gemeinde mit 70’000 Einwohnern grosse Aufregung aus.

Ein Mann hat in der Nähe von Bordeaux seine Lebensgefährtin niedergeschossen und angezündet, sodass sie bei lebendigem Leib verbrannte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die dreifache Mutter starb auf offener Strasse in einem bürgerlichen Wohnviertel von Mérignac westlich von Bordeaux.