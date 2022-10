Polizeibericht von Alec Baldwins Todes-Schuss geht jetzt an die Staatsanwaltschaft

Gut ein Jahr nach dem Todesschuss bei einem Westerndreh mit Alec Baldwin (64) hat die Polizei ihre Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft übergeben. Der Sheriff in Santa Fe (US-Staat New Mexico) habe den Untersuchungsbericht der Bezirksstaatsanwältin Mary Carmack-Altwies zukommen lassen, teilte eine Sprecherin mit. Nach einer «gründlichen» Prüfung der Informationen und Beweismittel werde die Behörde entscheiden, ob in dem Fall Anklage erhoben werde, hiess es in der Mitteilung.