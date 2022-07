Uvalde, Texas : Polizeichef tritt nach Schulmassaker als Stadtrat zurück

«Ich glaube, dass ist die beste Entscheidung für Uvalde»: Der bereits beurlaubte Polizeichef verlässt nun auch den Stadtrat.

Gouverneur Greg Abbott hat am Freitag seine Teilnahme am Jahrestreffen der Waffenlobby-Organisation NRA abgesagt. Stattdessen will er in Uvalde eine Pressekonferenz abhalten.

Mehr als einen Monat nach dem Massaker an einer texanischen Grundschule mit 21 Todesopfern ist der Polizeichef des Schulbezirks Medienberichten zufolge als Stadtrat zurückgetreten. «Ich glaube, dass dies die beste Entscheidung für Uvalde ist», zitierte die örtliche Zeitung «Uvalde Leader News» Pete Arredondo am Freitag. Im Fokus müsse nun die Aufklärung stehen – ohne «Ablenkung». Der Sender ABC berichtete am Samstag, dass das Rücktrittsschreiben bei der Stadt eingegangen sei. Dem Sender lag der Brief eigenen Angaben nach vor. Zuvor war der Arredondo in seiner Funktion als Polizeichef des Schulbezirks beurlaubt worden.