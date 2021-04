Mordprozess George Floyd : Polizeichef von Minneapolis kritisiert seinen Ex-Kollegen

Im Prozess gegen den ehemalige Beamten Derek Chauvin hat nun auch der amtierende Polizeichef von Minneapolis ausgesagt. Chauvin hätten aufhören müssen, Floyd zu Boden zu drücken, als dieser keine Gegenwehr mehr leistete.

Am Ort, wo George Floyd starb, steht noch immer ein Gedenkschrein, der viele Besucherinnen und Besucher anlockt.

Das Gerichtsverfahren wird in den USA aufmerksam verfolgt. Jeden Tag demonstrieren Menschen vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis.

Der Polizeichef von Minneapolis Medaria Arradondo sagte am 5. April am Prozess gegen den ehemaligen Beamten Derek Chauvin aus.

Der Chef der Polizei in der US-Stadt Minneapolis hat vor Gericht das Vorgehen des angeklagten Ex-Beamten Derek Chauvin gegen den getöteten Afroamerikaner George Floyd verurteilt. «In keiner Weise» entspreche es den Richtlinien, der Ausbildung oder der Ethik und Werte der Polizei, dass Chauvin sein Knie auch dann noch auf den Nacken von Floyd gepresst habe, als dieser bereits auf dem Bauch am Boden lag, die Hände hinter dem Rücken gefesselt hatte und keinen Widerstand mehr zeigte, sagte Medaria Arradondo am Montag im Zeugenstand.