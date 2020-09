US-Staat New York : Polizeichef von Rochester tritt nach tödlichem Einsatz zurück

La’Ron Singletary, Polizeichef von Rochester, wird nach der Empörung über den Tod eines schwarzen Mannes seinen Posten räumen.

Nach der Empörung über den Tod eines schwarzen Amerikaners infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Rochester tritt der Polizeichef der US-Stadt zurück. La’Ron Singletary werde seinen Posten zum Monatsende räumen, sagte Bürgermeisterin Lovely Warren am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Am Wochenende hatte es am Rande von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt auch Krawalle in Rochester gegeben.