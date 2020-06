Portland, Oregon

Polizeichefin überlässt ihren Posten einem schwarzen Kollegen

Vor dem Hintergrund der landesweiten Proteste nach dem Mord am Afroamerikaner George Floyd hat die weisse Polizeichefin von Portland ihren Posten geräumt und einem schwarzen Kollegen vermacht.

Die Veränderung in der Führung der Polizeibehörde «kommt von Herzen», so Resch.

Wegen ihres Umgangs mit den Protesten nach dem Mord an dem Afroamerikaner George Floyd sah sich die weisse Polizeichefin von Portland, Oregon, der Kritik ausgesetzt. Nun ist Jami Resch zurückgetreten – und hat einen afroamerikanischen Kollegen als ihren Nachfolger bestimmt. Sie sei Forderungen nach Veränderungen gefolgt. Die Veränderung in der Führung der Polizeibehörde «kommt von Herzen», schrieb Resch auf Twitter.

Polizei auf dem Prüfstand

Da die Polizei in den USA kommunal organisiert ist, haben sich einige Städte bereits ans Werk gemacht So kündigte die Stadt Minneapolis ein komplett neues Modell an. Auch in New York sind Reformen geplant. Laut Bürgermeister Bill de Blasio sollen Teile des Polizeibudgets künftig in Jugend- und Sozialdienste fliessen.