Neuer Titel Test dsadsaf dsdfaasdf asfasdf

20-Minuten-Sexumfrage

12 Prozent der Männer befriedigen sich auf der Arbeit selbst. Laut einer Expertin hilft das, Dampf abzulassen – solange es nicht zum Zwang werde.

von Lorenz Hanselmann

«Grund für eine Kündigung»

Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Uni Zürich, beurteilt das Ganze kritischer: «Masturbieren während der Arbeitszeit ist genauso unzulässig wie übermässiges privates Telefonieren oder Surfen im Internet – dafür ist die Arbeitszeit schlicht nicht da. Zudem besteht etwa in einem Grossraumbüro immer die realistische Gefahr, dass Arbeitskollegen mit der Szene konfrontiert werden.» Dies sei unzumutbar und stelle in vielen Fällen eine sexuelle Belästigung dar.

Wenn überhaupt, könne man es höchstens dann anders sehen, wenn ein Arbeitnehmer für die Selbstbefriedigung unbezahlte Pausen nutze und sich in einen für Arbeitskollegen unzugänglichen Raum zurückziehe. «Doch auch in diesem Fall kann der Arbeitgeber die Weisung erteilen, dass er Masturbation im Büro in keinem Fall dulde», so Rudolph.

«Die Aufgabe des Arbeitgebers ist es, sicherzustellen, dass eine professionelle, sexuell nicht aufgeladene Atmosphäre im Büro herrscht.» Deshalb ist Selbstbefriedigung laut Rudolph mindestens ein Grund für eine Abmahnung – bei Wiederholung für eine Kündigung und in krassen Fällen für eine fristlose Entlassung. Ähnlich wie bei Pornokonsum am Arbeitsplatz, doch mit einem Unterschied: «Beim Pornokonsum im Büro entstehen Datenspuren, die unter dem Namen des Arbeitgebers laufen, was seine Reputation zusätzlich gefährdet», sagt Rudolph.

