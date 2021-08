Basel - Polizeieinsatz am Euro-Airport

Nichts geht mehr: Wegen eines Alarms wurde der Euro-Airport Basel-Mülhausen am Sonntagvormittag evakuiert.

Am Sonntagvormittag musste der Basler Euro-Airport wegen eines Bombenalarms vorübergehend evakuiert werden. Betroffen war auch die Buslinie 50 der Basler Verkehrsbetriebe, die wegen der Blockade den Fughafen nicht bedienen konnte. Die Leitstelle der BVB vermeldete den Polizeieinsatz auf Twitter.

Wegen unbeaufsichtigter Gepäckstücke kam es in der Vergangenheit immer wieder zu solche Alarmen. Dabei musste jeweils der ganze Terminal evakuiert werden. Der Euro-Airport warnt auch auf seiner Website davor, Gepäck nie aus den Augen zu lassen. Dies führe in jedem Fall zur Evakuierung des Flughafens. Es drohen Bussen in der Höhe von bis zu 450 Euro.