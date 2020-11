SVP reicht mehrere Anfragen ein : Polizeieinsatz am Klimacamp kostete fast eine halbe Million Franken

Im September besetzte die Klimajugend den Bundesplatz. Dabei kam es immer wieder zu Polizeieinsätzen – unter anderem bei der Räumung des Klimacamps. Auf Anfrage der SVP gab der Berner Gemeinderat nun die angefallenen Kosten bekannt.

Mitte Semptember demonstrierten und campierten Hunderte von Klimaaktivisten auf dem Bundesplatz in Bern.

Eine Kostenüberwälzung an die Demo-Verantwortlichen gebe es nicht.

Fast eine halbe Million Franken kostete der Polizeieinsatz am Klimacamp im September.

Die Kantonspolizei habe für ihren Einsatz während des zweitägigen Klimacamps vom September insgesamt 426'375 Franken und 60 Rappen aufgewendet, schreibt die Stadtregierung in ihrer am Donnerstag publizierten Antwort. Der Betrag sei im Pauschalvertrag der Stadt Bern mit der Polizei enthalten und werde der Stadt nicht zusätzlich verrechnet.

Eine Kostenüberwälzung an die Demo-Verantwortlichen gebe es auch nicht. Diese komme gemäss kantonalem Polizeigesetz bekanntlich nur bei jenen Kundgebungen in Frage, bei denen Gewalt ausgeübt wurde.

Bei der Räumung des Bundesplatzes in den frühen Morgenstunden des 23. September kamen auch die Berufsfeuerwehr Bern und die Sanitätspolizei zum Einsatz. Ihre Kosten belaufen sich laut Gemeinderat auf 9044 Franken. Dazu kommen Reinigungskosten von 6100 Franken.

«Unbegründete Gerüchte» auf Twitter

SVP-Stadträte hatten eine ganze Reihe Anfragen zum Klimacamp eingereicht. Dabei warfen sie auch die Frage auf, ob «nahe Angehörige» von Gemeinderäten unter den Besetzern des Bundesplatzes gewesen seien. Entsprechende Gerüchte kursierten in den Sozialen Medien.

Der Gemeinderat dementiert sie – und fügt an, dass der AUNS-Geschäftsführer und SVP-Politiker Werner Gartenmann über Twitter «unbegründete und an Verleumdung grenzende Gerüchte» in Umlauf gebracht habe. Im übrigen sei es bedauerlich, dass Berner Stadträte sich dazu hergäben, solche polemisierenden Gerüchte als Anlass für einen parlamentarischen Vorstoss zu missbrauchen.