Bern: 17-Jähriger schwer verletzt – Kleine Schanze für Spurensicherung abgesperrt

Auf der Kleinen Schanze in Bern läuft am Mittwochmorgen ein Polizeieinsatz. Die Initiantinnen und Initianten der Gletscher-Initiative hatten dort eine Medienkonferenz angekündigt, die sie aber verschieben mussten, wie sie in einem Communiqué mitteilten.