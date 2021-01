Polizei bestätigt einen Einsatz

Weiter vermeldet das deutsche Blatt, dass Jerze ihrem Freund vor einigen Wochen gesagt haben soll, dass sie schwanger sei. Daraufhin sei die Situation in Gnabrys Villa eskaliert. Dass er das Model aufgefordert haben soll, umgehend sein Haus in München-Harlaching zu verlassen, wird dementiert, so die «Bild». Dass es aber einen Polizeieinsatz gegeben habe, sei Tatsache. «Ich kann bestätigen, dass es einen Polizei-Einsatz in der Villa in München-Harlaching gegeben hat», sagt so auch ein Polizeisprecher gegenüber dem Medium. Weiter will die «Bild» wissen, dass die Beamten die Personalien aufgenommen und Sandra Jerze aus der Nobelvilla begleitet hätten.