Zürich: Mann verletzt sich mit Fleischermesser selbst – Polizei schiesst ihm ins Bein

An der Brahmsstrasse in Zürich fiel am Samstagmorgen ein Schuss. Kurz nach 10 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich alarmiert, weil sich ein Mann in Räumlichkeiten einer kirchlichen Institution befinden würde und sich etwas antun wolle. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, traf die ausgerückte Patrouille vor Ort gemäss ersten Erkenntnissen auf einen 60-jährigen Mann, der in der Folge ein grosses Fleischermesser zog.