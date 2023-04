Mönchaltorf ZH: Polizeieinsatz bei Uster – zwei Personen schwer verletzt

Am Dienstag sind in Mönchaltorf zwei Personen verletzt aufgefunden worden.

In Mönchaltorf wurden zwei Personen verletzt aufgefunden.

In Mönchaltorf ZH läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Wie Reporter vor Ort berichten, sind zwei Personen schwer verletzt aufgefunden worden. Weitere Informationen sind zurzeit noch nicht vorhanden. Die Kantonspolizei Zürich, die Teile eines Quartiers abgesperrt hat, will in einer Medienmitteilung weiter informieren.