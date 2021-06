Polizeieinsatz - Zug im Bahnhof Däniken wegen Drohung evakuiert

In Däniken SO kam es zu einem grösseren Polizeieinsatz.

In Däniken SO kam es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz. Am Bahnhof hat die Polizei auf Grund einer Drohung einen Zug angehalten und evakuiert. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt den Einsatz gegenüber 20 Minuten. Weitere Angaben könnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Auf der Zugstrecke zwischen Olten SO und Aarau AG kam es zu grösseren Behinderungen.