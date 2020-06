Krawalle in Zürich-Altstetten

Grosseinsatz der Polizei gegen Hausbesetzer

In Zürich-Altstetten haben sich über 100 Personen versammelt, die Polizei ist vor Ort. Laut Leser-Reporter haben Hausbesetzer zuerst eine illegale Party gefeiert, dann ist es zu Krawallen gekommen.

Rund 100 Personen haben sich in Zürich-Altstetten auf der Strasse versammelt. (21. Juni 2020)

In Zürich-Altstetten ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem grossen Polizeieinsatz gekommen. Über 100 Personen haben sich dort vermutlich zu einer illegalen Party versammelt. Laut einem Leser-Reporter könnte es sich um feiernde Besetzer von leeren Häusern an der Grimselstrasse handeln.