Stadt Zürich : Mann (83) stirbt nach Kickboard-Unfall – «Strasse war extrem glatt»

An der Schweighofstrasse in Zürich ist ein 83-jähriger Mann bewusstlos neben einem Kickboard aufgefunden worden. Der Unfallhergang ist noch unklar.

In Friesenberg am Rand der Stadt Zürich ist am Mittwochnachmittag ein 83-jähriger Rentner tödlich verunfallt. Wie die Stadtpolizei mitteilt, wurde der 83-jährige Mann auf dem Trottoir Höhe Schweighofstrasse 418 neben einem Kickboard bewusstlos am Boden liegend aufgefunden. Trotz sofortigen Reanimationsmassnahmen verstarb der Rentner noch vor Ort.