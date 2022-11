Polizeieinsatz in Basel: Wurde Taxifahrer Opfer eines Gewaltverbrechens?

In Basel läuft zurzeit ein Polizeieinsatz.

Ein News-Scout will wissen, dass ein Taxifahrer erstochen worden sei. Sie wohne direkt an der Strasse, die eigentlich sehr ruhig sei. «Ich habe das Taxi gesehen und gehört, wie der Fahrer mehrmals nach der Polizei geschrien hat», sagt der News-Scout gegenüber 20 Minuten. Später habe sie beobachtet, wie der Fahrer aus dem Auto gefallen und liegengeblieben sei.

Die Bewohner der umliegenden Häuser seien aufgefordert worden, in ihre Häuser zu gehen und diese nicht zu verlassen. «Es sind viele Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und mehrere Notfallwagen vor Ort». Was genau vorgefallen ist, ist zurzeit nicht bekannt. Der News-Scout berichtet, dass der Taxifahrer Opfer eines Gewaltdeliktes geworden sei. Die Polizei suche nach einer Stichwaffe. Diese Informationen sind nicht bestätigt. Die Kantonspolizei Basel-Stadt will bald weitere Informationen bekanntgeben, teilt sie auf Anfrage mit.