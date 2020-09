«Schwerer Vorfall» : Polizeieinsatz in Birmingham – mehrere Verletzte

Die Polizei im englischen spricht von einem schweren Vorfall. Mehrere Personen wurden demnach niedergestochen.

Die Polizei errichte eine Absperrung an der Kreuzung der Hurst Street.

In der britischen Stadt Birmingham sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen durch Stiche verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich offenbar in einem beliebten Ausgangsviertel. Die Gegend wurde abgesperrt.