Mia Madisson und Matteo Rocco trennen sich

Dies verlautet Mia in einer Instagram-Story.

Sie hatten eigentlich geplant, sich am 30. April das Ja-Wort zu geben. Zuvor vermählten sich die beiden in Las Vegas bei einer Blitzhochzeit, doch jetzt ist es zwischen Mia Madisson und Matteo Rocco aus, wie die 25-Jährige in einer Instagram-Story mitteilt. Es habe einfach zu vieles nicht gestimmt, betont der Reality-Star. Bereits im Sommer ging das Paar für kurze Zeit getrennte Wege.