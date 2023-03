Deutschland : Geiselnahme in Karlsruher Apotheke – Täter fordern über eine Million Euro

Grosse Sorge in Karlsruhe: Stundenlang hält eine Geiselnahme in einer Apotheke die Stadt in Atem. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz, zieht auch noch am Freitagabend immer mehr Einsatzkräfte zusammen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr. Gegen 16.30 Uhr gehen die ersten Notrufe ein. Ein oder mehrere Täter nehmen in einer Apotheke mitten in der Innenstadt mindestens eine Geisel. Wie viele Täter es sind und wie viele Geiseln? Dazu sagt die Polizei zunächst nichts – aus einsatztaktischen Gründen.